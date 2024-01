Incendio a Mesero. A fuoco un capannone

Alle 16:39 di oggi, la centrale operativa del 112 ha ricevuto una richiseta di aiuto perchè a Mesero (MI), si era alzata un’imponente colonna di fumo. Un incendio si era sviluppato in un capannone in Via Enrico Mattei nei pressi del numero civico 11.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno, per fortuna poco lontano, un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e un’automedica. In un primo momento, infatti, si pensava che ci potessero essere anche delle persone tra le fiamme o che potessero essere intossicate.

Per fortuna invece non vi sono stati feriti e i soccorritori sono rimasti per dare assistenza ai vigili del Fuoco, in caso di bisogno. L’incendio è stato spento e i vigili del fuoco si occuperanno dei rilievi tecnici necessari a determinare la cause delle fiamme.