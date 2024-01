Per un pacco di pannolini e 4 birre. Tentata rapina aggravata alla Conad

Per un soffio un tentato furto, poi diventato rapina, non si è trasformato in una tragedia ancora più grave. La refurtiva è un pacco di pannolini per neonati e quattro cassette di birra. È successo ieri al supermercato Conad di Piazzale Bologna, a Milano. Un 25enne senegalese, che lavora come addetto alla sicurezza per il supermercato, ha rischiato di essere accoltellato da un ladro egiziano di 32 anni, irregolare sul territorio e con precedenti specifici.

L’egiziano era entrato nel supermercato e aveva cominciato a gironzolare per le corsie. L’addetto alla sicurezza lo aveva però notato mentre prendeva della merce dagli scaffali. Quando l’egiziano ha tentato di passare a un complice che stava dall’altra parte delle casse quattro pacchi di birre e un pacco di pannolini per neonati, lo ha fermato e ha chiamato il 112. Mentre il codice è all’esterno se l’è data velocemente a gambe, l’egiziano ha reagito estraendo un coltellino e colpendo più volte l’ha detto la sicurezza.

Fortunatamente il 25enne aveva dei vestiti pesanti e il coltellino non è riuscito a passarli, a raggiungere la pelle e a ferirlo in modo grave. In modo grave. L’addetto alla sicurezza è riuscito comunque a trattenere l’egiziano fino all’arrivo delle volanti, che lo hanno definitivamente bloccato e arrestato. Attualmente si trova nel carcere di San Vittore con accusato di tentata rapina aggravata in concorso.