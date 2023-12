La notte scorsa, nei pressi della discoteca Fell in Love in via Roma, a Pogliano Milanese, alle 03:40 una chiamata alla centrale di operativa del 112 ha avvisato che una lite aveva causato il ferimento di una persona. Sul posto sono quindi arrivati i soccorritori della Croce Bianca di Sedriano, e una radiomobile dei carabinieri della compagnia di Legnano.

Un giovane 20enne era rimasto ferito in modo potenzialmente grave e i soccorritori, dopo averlo soccorso e avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, in codice giallo, alle 4.40 circa. Attualmente i carabinieri stanno indagando sull’episodio per ricostruire i fatti in cui è avvenuta la lite e le eventuali responsabilità.