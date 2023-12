Grave incidente sul lavoro a Milano: operaio folgorato vicino a San Siro

Un altro drammatico incidente sul lavoro ha colpito Milano oggi alle 9:30 in via Piccolomini, nei pressi dello Stadio di San Siro. Un operaio della ditta GR Electric, mentre stava eseguendo lavori su una cabina di UNA Reti, è rimasto folgorato. Il giovane operaio, di 24 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda per ricevere cure urgenti. Sul luogo dell’incidente la centrale operativa del 112 ha inviato immediatamente I vigili del fuoco della della sede provinciale di via Messina, i soccorritori del 118, un’automedica e i Carabinieri della Compagnia di Milano

Dopo i primi soccorsi l’operaio è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda. Le autorità stanno conducendo le indagini per comprendere le cause di questo nuovo tragico incidente sul lavoro. L’ importanza riutilizzare le misure di sicurezza predisposte sul luogo di lavoro è sempre più che mai evidente, e si auspica che episodi come questo abbiano perlomeno l’utilità di aumentare la sensibilizzazione sulle necessità di una maggiore precauzione. Negli ultimi tempi, infatti, gli incidenti sul lavoro sono diventati numerosi. Troppo numerosi.