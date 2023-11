La polizia locale di Bresso ha arrestato ieri un 40enne senegalese con patente scaduta che, una volta utilizzata la fotosegnalazione tramite lo SDI, con l’ausilio dei carabinieri, è risultato essere destinatario di un ordine di cattura per evasione. Ora l’uomo è nel carcere di San Vittore.

È successo a Bresso, in via Clerici. Il 40enne si è fermato all’alt della polizia locale che stava effettuando dei controlli di routine. Stava guidando un’auto francese. Non ha fatto resistenza e ha consegnato la patente emessa dal Senegal agli agenti senza esitazione. Al controllo è però risultata scaduta. A quel punto l’uomo è stato portato al comando della polizia locale per approfondimenti sulla sua identità e sui documenti presentati. Il suo atteggiamento era diventato sospetto.

Le polizie locali non hanno accesso diretto al sistema digitale interforze che permette l’identificazione immediata tramite la fotosegnalazione, le impronte digitali e i documenti e anche attraverso le fonti aperte. Però si appoggiano agli uffici delle forze dell’ordine. Ed è stato tramite questa operazione di collaborazione con la questura di Milano che si è scoperto che il 40enne del Senegal era destinatario di un ordine di cattura per evasione, resistenza a pubblico ufficiale e rapina. È stato quindi formalmente arrestato e. Accompagnato al carcere di San Vittore dove ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Capita spesso che gli immigrati non capiscano il nostro modo di amministrare la giustizia e che gli arresti domiciliari sono a tutti gli effetti una carcerazione che vieta di uscire di casa, se non per motivi preautorizzati dal giudice di sorveglianza