Incidente stradale sorprendente questa mattina quando un’auto è stata scoperta ribaltata nel fosso adiacente a via fratelli Bandiera, nella frazione di Cascinazza, a Robecco sul Naviglio. Il veicolo è stato trovato dai passanti intorno alle 8:00, che hanno chiamato il 112.



L’allarme è arrivato alla centrale operativa del 112 alle 8.09, che ha inviato un equipaggio della ambulanza Ata di Zelo Surrigone e alle forze dell’ordine per gestire l’incidente. Quando i soccorritori sono arrivati non hanno però trovato, nessuna persona ferita all’interno dell’auto, e neppure negli immediati dintorni. La preoccupazione per l’autista è ovviamente alta. Dove potrebbe essere finito? Si è fatto male? Ha battuto la testa? È in stato confusionale e si è allontanato da solo andando chissà dove?

Indagini sull’incidente

I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono giunti sul luogo per investigare sull’accaduto. Si presume che l’incidente abbia avuto luogo durante la notte. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco appartenenti al comando provinciale di Milano, con una gru per sollevare l’auto ed estrarla dal fosso. In questi casi può capitare che gli occupanti finiscano sotto l’auto e non siano visibili ai primi soccorritori. Le operazioni di recupero e indagine sono ancora in corso. In giornata pubblicheremo altre notizie rilevanti che potrebbero arrivare.