La decisione di sospendere la licenza del bar 5 maggio, in zona Certosa, è stata presa dal Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, nel quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio. La licenza per la conduzione del noto “Bar Lingling” in via Cinque Maggio n.4 è stata sospesa per 10 giorni, come parte della lotta alle attività criminali nella zona.

Gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro ieri hanno notificato la sospensione al responsabile del bar, dopo che i controlli effettuati tra ottobre 2022 e novembre 2023 hanno rivelato gravi problemi. Il locale è stato identificato come luogo di aggregazione e bivacco frequentato da individui con precedenti di polizia, inclusi reati legati all’immigrazione e agli stupefacenti.

Secondo al questura, nel corso degli ultimi mesi, la situazione al “Bar Lingling” è peggiorata. Ulteriori controlli della Polizia di Stato e dei Carabinieri effettuati durante degli interventi di emergenza, hanno portato a sanzioni amministrative per carenze igienico-sanitarie e a un’indagine per una rissa avvenuta nei pressi del locale. La lite, nata da una discussione in strada, si è trasformata in una violenta quando è emerso un collegamento con un furto di cellulare, avvenuto precedenza. Un residente di piazza 5maggio, intervenuto per calmare la lite, è stato colpito, riportando 3 giorni di prognosi. I due soggetti coinvolti sono stati indagati in stato di libertà per rissa.

Non solo, ma il “Bar Lingling” è stato oggetto di un esposto firmato dai residenti della zona, che hanno segnalato il crescente degrado nella zona circostante fino alla Stazione ferroviari di Milano Certosa.

La sospensione della licenza è un segnale forte nell’ambito degli sforzi delle autorità per garantire la sicurezza e la legalità nei pressi dei locali pubblici, e spesso ottiene degli ottimi risultati. In quei 10 giorni, se il gestore del bar non ha colpe, la criminalità che lo frequentava si allontana e cerca altri posti e generalmente la situazione si tranquillizza.