Rissa a Cornaredo. 30 persone si sono menate in piazza ma sono fuggite all’arrivo delle sirene

Una violenta rissa cui hanno partecipato circa 30 persone si è verificata questo pomeriggio a Cornaredo, in provincia di Milano, in piazza della Libertà, lasciando dietro di sé il caos e la preoccupazione nella comunità locale. Alle 17.52 sono iniziate le chiamate al numero unico 112, diversi testimoni oculari chiedevano aiuto e segnalavano feriti. Sul posto si sono diretti i carabinieri della compagnia di Corsico e un’ambulanza della Croce bianca di Magenta, ma le sirene di ambulanza e radiomobili hanno avuto l’effetto di sedare la rissa, quando erano ancora lontano.

Non appena le hanno sentite, i partecipanti si sono dispersi velocemente in varie direzioni, anche i feriti, e i soccorritori non hanno trovato nessuno da soccorrere. In questo momento non sappiamo ancora se i carabinieri, controllando le persone che si trovavano in zona, ne hanno già identificato qualcuno , magari con a carico qualche ordine di rimpatrio da eseguire. Succede molto spesso. Come capita in questi casi, le indagini delle autorità continueranno, specie i presenza di denunce per danni, fino a che non riusciranno a indentificare i partecipanti.