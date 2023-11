Forestami a Inveruno: Creazione di un Nuovo Polmone Verde con 2.291 Piante per la Sostenibilità Urbana”

Si è svolta lo scorso sabato mattina a Inveruno un’importante piantagione collettiva nell’ambito del progetto Forestami, un’iniziativa rivolta al Comune di Inveruno per arricchire il paesaggio urbano con la messa a dimora di 2.291 nuove piante, comprendenti alberi e arbusti. Il progetto, che mira a trasformare un ex campo agricolo nei pressi di via Cavour in un nuovo polmone verde, rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 a Milano e nella Città metropolitana di Milano. Si spera posano sopravvivere tutti, o quasi, perchè piantarli, spesso non basta. infatti nei primi anni vanno curati e innaffiati con attenzione.

Inveruno ha però accolto con entusiasmo questa iniziativa di forestazione urbana, che si concretizza in un’area di 12.704 mq ospitante 1.197 alberi, tra cui farnie, cerri, ciliegi, aceri campestri e frassini maggiori, insieme a 1.094 arbusti come caprifoglio peloso, evonimo, corniolo e ligustro. La Cooperativa Officina, responsabile della piantagione e della manutenzione, ha ideato un percorso su erba attraverso un’area boschiva che collega via Petrarca alla rete di mobilità lenta esistente, integrando anche un filare di 29 esemplari di frassino meridionale lungo il percorso ciclopedonale.

Questo sistema di spazi aperti colegati fra loro contribuirà a mantenere un canale di continuità ambientale ed ecologico nel contesto urbano. Sara Bettinelli, Sindaco di Inveruno, ha sottolineato l’importanza strategica della riforestazione come punto programmatico chiave per la crescita sostenibile della città. La cittadina dell’altomilanese ha già superato la piantumazione di due alberi per ogni abitante, raggiungendo la cifra di 20 ettari riforestati in soli 10 anni. La piantagione odierna ha coinvolto attivamente i cittadini, molti dei quali sono diventati “custodi” di questa iniziativa ecologica, supportata da Forestami, Legambiente Lombardia ed ERSAF Custodiscimi.

Questi cittadini hanno dedicato sette mesi alla cura di una piantina forestale, restituendola ora per utilizzarla nei futuri progetti di forestazione urbana. Il contributo cruciale di Bending Spoons, main partner di Forestami, ha reso possibile la realizzazione del progetto a Inveruno. L’azienda, attraverso i suoi canali social, dichiara con orgoglio il suo impegno a contribuire al futuro verde di Milano.