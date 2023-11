Merlata Bloom. Un altro infortunio sul lavoro. Operaio cade dalla scala

Stamattina alle 08:20 circa, un altro infortunio lavorativo in Via Daimler G. W., nel cantiere del centro commerciale più grande di Europa, il Merlata Bloom, che sarà inaugurato domani, 15 novembre. Un manovale egiziano di 30 anni è caduto da una scala, riportando una brutta frattura alla gamba.



La chiamata al 112 è delle 8.22 e la centrale operativa ha inviato sul posto un’ ambulanza di ATA soccorso di Milano, che ha soccorso il malcapitato e lo ha trasportato in codice giallo, al pronto soccorso dell’Ospedale I Galeazzi S. Ambrogio di Milano. Alle 09:40, il paziente è giunto al pronto soccorso, dove è stato accolto per ricevere le necessarie cure mediche.



Sul posto per i rilievi era presente una radiomobile dei carabinieri di Milano. È il secondo infortunio sul lavoro nel giro di due giorni. Infatti, ieri pomeriggio verso le 17, un altro operaio si era infortunato nello stesso cantiere ed era stato soccorso dai sanitari della croce viola e portato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Galeazzi.

Il comunicato della Merlata Mall S.p.A.

Rispetto a quanto emerso a mezzo stampa nelle ultime ore si smentisce che l’operaio infortunato, assunto a tempo indeterminato e la cui presenza in cantiere era regolarmente notificata, sia caduto da 6 metri. La caduta è avvenuta nel momento in cui il lavoratore stava scendendo gli ultimi gradini di una scala a norma. Chiamati subito i mezzi di soccorso, è emersa una lesione alla caviglia. Da sempre la sicurezza in cantiere è al centro dell’attenzione di Merlata Mall Spa e le lavorazioni si sono svolte nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste da legge. Un cantiere che ha visto impegnate una media di 600-700 persone al giorno, fino a punte di oltre 3.000 nella fase attuale di allestimento dei negozi”. – Merlata Mall S.p.A.