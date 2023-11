“Per i tuoi 18 anni, ti regalo la Kawasaki. Andiamo a prenderla a Eicma”, ma i carabinieri regalano un soggiorno a San Vittore

Ieri mattina alla fiera di Eicma, alle 9.30, i carabinieri hanno sventato un furto particolarmente audace. Allo stand della Kawasaki, che è in fase di smontaggio, si sono presentati 4 operai. Dovevano portare via le moto, una ciascuno. Si sono quindi avvicinati e ognuno di loro ha preso una moto, compilato i documenti di presa in consegna, e si sono quindi allontanati per caricarle sui camion per riportarle ai magazzini e alle concessionarie che le aspettavano.

Pubblicità

Dopo che gli operai erano partiti con le 4 Kawasaki, il responsabile dello stand ha completato le procedure amministrative e ha così scoprendo che le moto da portare via erano solo 3 come 3 erano gli operai che dovevano arrivare a prenderle. Il quarto operaio si era accodato agli altri 3, ma era un fake.

Pubblicità

Scoperto il furto, è stato chiesto immediatamente aiuto ai carabinieri del Nucleo Centro Fiera, sempre presente nella fiera I militari hanno ordinato la chiusura immediata di tutti i portelli, uscite e zone cargo. Nessuno poteva entrare o uscire. Poi uno ad uno hanno iniziato le perquisizioni di Tir e camion in partenza. Alle 10.30, esattamente un’ora dopo il furto, al cargo 3, la Kawasaki è stata trovata all’interno di un camion con targa tedesca. Nei pressi c’erano anche due uomini: un 52enne sloveno, ma con cittadinanza tedesca, e il figlio di 18 anni, maggiorenne, anche lui cittadino tedesco e nato in Germania. Ambedue hanno precedenti specifici.

Pubblicità

Ma vuoi proprio la Kawasaki?

Dati i rapidi tempi del ritrovamento, sono stati arrestati per furto in flagranza e inviati a processo per direttissima. Il 18enne è stato riconosciuto come il finto operaio che aveva prelevato la Kawasaki. Ci sono ancora padri che promettono la moto come regalo per la maggiore età. Forse questo padre era uno di questi. Il modo di acquisirla dipende poi dalle esperienze di vita e dalla professione . Però, siccome non tutte le ciambelle riescono con il buco, invece della agognata Kawasaki, questo padre è riuscito a regalare al figlio un soggiorno a San Vittore.