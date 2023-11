Lunedì 13 novembre, a Milano, la squadra mobile della polizia ha arrestato un cubano di 53 anni e una coppia peruviana di 40 e 23 anni, sgominando una banda specializzata in furti e borseggi nei confronti di clienti di locali pubblici. Una delle tante che la polizia, durante i controllo giornalieri, trova in giro per Milano.



Lunedì, nella centralissima via Torino, gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile, che erano di pattuglia in borghese, hanno notato 2 individui che si scambiavano dei cenni di intesa. Erano circa le 13. Il cubano di 53 anni è entrato in un locale e, sfruttando un momento di distrazione della clientela, ha sottratto lo zaino che una giovane aveva appoggiato per terra. Mentre cercava di dileguarsi, gli agenti lo hanno fermato e arrestato, mentre il complice che era rimasto nei pressi della fermata del tram, è riuscito a fuggire.

Il cubano ha dei precedenti penali per reati contro il patrimonio e ora è accusato di furto aggravato in concorso. È stato colto in flagranza e quindi processato per direttissima. Dopo l’arresto I poliziotti hanno riconsegnato lo zaino, che conteneva denaro contante e un personal computer 21enne Milanese vittima del furto.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:20, in via Melzo angolo via Malpighi, zona Porta Venezia, i poliziotti della squadra mobile sono intervenuti dopo avevano notato un uomo e una donna che osservavano le borse e gli effetti personali di ragazzi che partecipavano ad un aperitivo. Fingendosi turisti, hanno cercato di confondersi con la folla, ma sono stati smascherati. Si sono seduti ad un tavolo vuoto e poi l’uomo, un peruviano di 40 anni, ha scambiato il suo zaino con quello di un ventottenne di Milano, mentre la donna, una peruviana 23enne, si era seduta davanti al complice facendogli da palo, per sincerarsi di non essere osservati da nessuno. Come palo, non è stata un granché.

Infatti, i poliziotti li stavano osservando e, quando si sono alzati dal tavolo e hanno tentato di allontanarsi interazioni di Viale Piave, sono stati fermati e arrestati. Dopo l’arresto sono stati identificati. Hanno ambedue precedenti per furto con destrezza commessi a Roma e sono stati anche denunciate all’autorità giudiziaria perché non hanno rispettato l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale