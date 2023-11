Cuggiono, San Giuseppe in campagna. Lettera aperta al sindaco Cucchetti

Alla redazione del nostro giornale è arrivata una lettera aperta sulla chiesetta di San Giuseppe in campagna, scritta, e inviata, dai consiglieri nel consiglio comunale di Cuggiono, Gianfranco Ronchi e Pietro Prina di Grande Nord. La cappella versa in condizioni di degrado e incuria a causa della mancanza delle manutenzioni necessarie.

Riceviamo e pubblichiamo. La lettera aperta

Egregio sig. Sindaco Cucchetti Giovanni

Oggetto: lettera aperta per cappella di San Giuseppe in campagna

Non è nostra abitudine commentare, alle domande fornite nelle interrogazioni, le successive risposte dell’Amministrazione comunale, tuttavia, questa volta non possiamo esimerci dal farlo.

Nell’interrogazione del 24.7.2023 inerente alla cappella S. Giuseppe in campagna, oltre a segnalare lo stato di incuria dell’edificio religioso e dell’area circostante, abbiamo fornito un elenco di interventi di manutenzione e proposte di miglioria (viste solamente dall’esterno in quanto non visitabile); inoltre chiedevamo di individuare con certezza di chi fosse la proprietà del manufatto e del terreno antistante.

La proprietà

Per quanto riguarda il terreno dichiarate che è di proprietà della Parrocchia di San Giorgio, come da visura catastale, di questo prendiamo atto. Mentre per ciò che concerne l’edificio religioso ci fornite una risposta laconica, opinabile, superficiale, che alleghiamo. Riteniamo la risposta che date in merito alla proprietà estremamente sbrigativa: “la cappella è della parrocchia”, facendo riferimento unicamente ad un documento della Conferenza Episcopale Italiana (scaricabile da chiunque), che a nostro avviso non certifica la proprietà esclusiva del bene, non si richiama un documento che attesti l’avvenuta voltura catastale o di un comodato d’uso.

La Storia

Un possibile chiarimento, in merito alla proprietà, può venirci ricorrendo alla storia: La cappella S. Giuseppe in campagna risale al 1747, nel febbraio del 1748 venne benedetta, nel mese di marzo donata alla locale Scuola del Santissimo Sacramento. Nel 1810 tramite decreto Napoleone soppresse le congregazioni religiose “minori” e confiscò a beneficio dello stato i beni e gli edifici religiosi collegati, quindi un ragionevole dubbio su quanto da Voi dichiarato nella Vostra risposta, che la cappella sia un bene ecclesiastico ci viene.

Un detto dialettale ci pare confacente e recita: “titum e titela, l’è tua, l’è mia, l’è morta a l’umbria”, per esprimere un grande dubbio di competenza e alla fine la situazione non si sblocca: l’edificio rimane chiuso e si deteriora. In attesa di un Suo cortese riscontro, le auguriamo una serena giornata. I consiglieri Gianfranco Ronchi, Pietro Prina.