Un autista Movibus di 41 anni è stato insultato e picchiato da un passeggero martedì scorso alle 19.30 alla fermata di via Magenta a Sedriano. Lo ha riferito l’autista stesso presentando duna denuncia per quanto accaduto. Secondo quanto scrive anche primamilanovest, che riporta le dichiarazioni virgolettate dell’autista stesso, l’uomo era in servizio sulla linea Z620 che parte dalla fermata della metropolitana di Molino Dorino, e prosegue fino a Magenta. Alla fermata di Sedriano, tra i passeggeri che scendevano c’era un giovane che dimostrava fra i 25 e i 28 anni, che, prima di scendere si è avvicinato al posto di guida.

Pubblicità

Il passeggero si è lamentato del modo di guidare dell’autista, dicendo che sua madre stava per rimettere, e ha ha continuato aggredendolo verbalmente. L’autista gli ha intimato di scendere, perchè stava intralciando il sevizio, e il giovane gli ha sferrato un pugno in faccia, colpendolo all’altezza dell’arcata sopraciliare sinistra. Poi è fuggito. L’autista stesso ha quindi chiamato il 112 facendosi soccorrere. L’autobus è stato quindi raggiunto da un’ambulanza e da una radiomobile dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Pubblicità

Ferito l’autista della movibus

L’autista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, in codice verde. Gli sono stati messi alcuni punti ed è stati dimesso con una prognosi di 5 giorni. Essendola prognosi di meno di 20 giorni, la denuncia per aggressione e lesioni non è stata avviata d’ufficio, ma l’autista ha dovuto presentarla in autonomia. Lo ha fatto il giorno seguente all’aggressione e quindi ora i carabinieri stanno ricercando attivamente il colpevole.

Pubblicità

La preoccupazione cresce, perchè l’alta pressione della microcriminalità su Milano, si è ormai sparsa anche in provincia, coinvolgendo linee di autobus che fino a questo momento potevano essere considerate tranquille.

“.