Terribile incidente stradale nella mattinata di Halloween. 2 morti e 10 feriti

Due morti e 10 feriti sono il tragico bilancio del doppio incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 5.20 in via Forlanini a Milano, sul vialone in direzione dell’aeroporto di Linate.

Secondo i primi accertamenti vi è stato un primo tamponamento fra una Golf il cui conducente, un 25enne residente a Cinisello Balsamo, sarebbe risultato positivo all’alcool test. Non si hanno ancora certezze nè della validità dei sui documenti nè se abbia conseguito la patente B. L’altra auto è una Opel Mokka con a bordo una famiglia di tre persone: madre padre di 48 anni e una bimba di 8 anni.

L’incidente

I tre componenti della famigliola erano scesi dall’auto a seguito del primo incidente, e questo ha salvato loro la vita. Infatti, pochi attimi dopo il primo tamponamento, sulle due auto ferme, è sopraggiunta la Peugeot guidata dal 26enne Luigi Giallonardi, con a bordo altri 5 ragazzi. Tornavano da una festa di Halloween al The Beach di via Corelli.

L’autista guidava a velocità sostenuta e non si è accorto in tempo delle auto ferme e ha investito la Opel azzurra. Luigi Giallonardi, 26 anni che era al volante della pegeout, è morto sul colpo. Faceva il pizzaiolo ed era originario di Giulianova, in provincia di Teramo. Bennardo Pagano, un consulente assicurativo di 24 anni, originario di Napoli, che era seduto a fianco dell’autista, è invece prima stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Raffaele di Milano, in codice rosso ed è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale. Gli altri passeggeri, tutti fra i 18 e i 25 anni, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda e a quello del policlinico.

I sanitari delle 4 ambulanze e delle 3 automediche inviate sul posto dalla centrale operativa del 112, hanno assistito anche altri due giovani che probabilmente erano sulla Golf ma che si sono allontanati autonomamente dopo essere stati soccorsi. Dei rilievi del’incidente si sono occupati gli agenti della polizia locale di Milano, mentre i Vigili del fuoco di vi Messina si sono occupati di estrarre i feriti dalle lamiere della peugeout per consegnarli nelle mani dei soccorritori.