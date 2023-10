Stanotte il Seveso è esondato. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Milano sono mobilitate per far fronte all’ondata di maltempo che ha colpito la città già dalle prime ore del mattino. Finora, sono stati effettuati circa venti interventi, principalmente dovuti a cadute di rami, allagamenti di cantine e danni causati dal forte vento, tra cui alcuni cartelloni pubblicitari. Gli interventi sono distribuiti in modo sparso su tutto il territorio, ma fortunatamente per ora non sono state segnalate situazioni di emergenza relative al soccorso di persone.



Particolarmente monitorata è l’area tra Viale Fulvio Testi e la Ca’Granda, dove le squadre di soccorso dei vigili del fuoco hanno richiesto l’assistenza della Polizia Locale per chiudere temporaneamente al traffico e prevenire disagi e situazioni critiche per gli automobilisti.



Attualmente, la sala operativa del 115 ha 15 interventi, non urgenti in attesa di essere gestiti. I Vigili del Fuoco continuano a lavorare per affrontare gli effetti di questa nuova e imprevista ondata di maltempo a Milano. Infatti ieri e anche oggi le notifiche di Allertalom, il sistema di allerta di protezione civile della regione Lombardia , dava la zona di Milano in criticità gialla, cioè lieve e i COC, i centri operativi comunali, erano in preallarme. Non ci aspettava quindi dei danni e degli allagamenti cosí intensi e soprattutto non era attesa l’esondazione del Seveso, anche se è un evento tutt’altro che raro.

