Gli Easter Egg migliori

Cos’è un Easter Egg?

La traduzione letterale è “Uovo di Pasqua” ma per gli sviluppatori di videogame significa nascondere un contenuto dentro un altro. Il contenuto nascosto potrà essere rintracciato solo attraverso degli appositi comandi. L’introduzione di questa particolare caccia all’uovo risale al 1976 e la si deve a Warren Robinett, autore di videogiochi, che decise di inserire all’interno di “Adventure” uno screen nascosto in una stanza segreta del videogioco recante la seguente scritta colorata: “Created by Warren Robinett”. Da quel momento in poi questo metodo è stato utilizzato da aziende famose de calibro di Amazon, Google e Nasa.

Easter Egg presenti in GTA V

Già da diversi anni GTA 5 rappresenta uno dei giochi più apprezzati a livello globale; infatti, i giocatori partecipanti sui server online sono milioni. Quali sono i migliori Easter Egg rintracciabili sul videogioco? Ovviamente ce ne sono tantissimi, addirittura si parla di GTA VI da tenere d’occhio entro la fine dell’ anno ma di seguito ci soffermeremo ad analizzarne cinque.

John Marston di Read Dead Redempion

È un cowboy protagonista di un altro gioco creato da Rockstar Games e la sua presenza in GTA V non passa assolutamente inosservata. La sua faccia si trova sulla maglietta indossata dal ragazzo che noleggia le bici al Vespucci Beach. Un altro riferimento è la presenza del libro “Red Dead” nella libreria della casa di Franklin.

Niko Belic

Niko è un personaggio molto conosciuto da chi ha giocato a GTA IV e anche per lui ci sono dei cammei su GTA 5. Jimmy, il figlio di Michael, ama la tecnologia e in una delle sue tante giornate passate al PC, si ritrova a visitare proprio la pagina di Niko Belic dal nome Lifeinvader.

La presenza di Johnny Klebitz

Accanto a Niko Belic troviamo un altro personaggio conosciuto dagli amanti di GTA 4: Johnny Klebitz. Si può vedere per la prima volta il personaggio di Lost and Damned sbloccando il personaggio di Trevor. Come ogni ottobre GTA online regala ai giocatori le modalità di gioco in tema con Halloween, quest’anno i giocatori si imbatteranno in ben 10 fantasmi dislocati in luoghi spettrali come cimiteri e case abbandonate. I primi 9 fantasmi sono personaggi qualunque mentre il decimo fantasma che si trova a Sandy Shores è Johnny Klebitz!

Un omaggio a Max Payne

In un negozio Suburban di Alta Street, Michael acquista una camicia dai colori vivaci, chiaro riferimento al detective Max Payne e alla sua missione in Brasile. Il nuovo videogioco Max Payne Remake, un progetto ambizioso finanziato interamente da Rockstar Games, è in cantiere ed uscirà con molta probabilità dopo Alan Wake 2. Lo sviluppo verrà curato interamente da Remedy Entertainment.

Thelma & Louise

Chiudiamo la carrellata con un riferimento al famoso film del 1991 Thelma & Louise, il cui noto finale mostra le due ragazze che con la loro auto si lanciano nel vuoto dalla cima di una montagna. Ebbene, su GTA 5 è possibile cambiarne il triste epilogo fermandole in tempo.