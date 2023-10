Ieri sera, intorno alle 22.30, la strada statale 494 nei pressi di Gaggiano è stata teatro di un tragico incidente mortale. Una donna di 46 anni, di origini brasiliane, ha perso la vita in circostanze sconvolgenti. Dopo aver sbandato all’uscita di una rotonda, l’auto della vittima si è schiantata violentemente contro un albero. La violenza dell’impatto ha causato gravi danni al veicolo e purtroppo non le ha lasciato speranze di vita.



In pochi minuti, i vigili del fuoco del vicino distaccamento di volontari di Abbiategrasso sono giunti sul luogo dell’incidente. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto anche un’ambulanza dei soccorritori di Padana emergenza di Cisliano e un’auto medica dell ATT di Milano. Con abilità e delicatezza i vigili del fuoco hanno estratto il corpo ormai privo di vita dell’automobilista dalle lamiere contorte dell’auto, e i medici non hanno potuto fare altro che costatarne la morte.



Sul posto i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che stanno determinando le cause che hanno portato a questo tragico incidente. Le indagini sono in corso per gettare luce su quanto accaduto.

