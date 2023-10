Vanzaghello peggio di Milano. Le vendette sinti si consumano per strada

Lo scorso 12 settembre la gente di Vanzaghello ha dovuto assistere suo malgrado ad una scena terrificante. Alcune persone correvano lungo la via Arno inseguite da una fiat 500 che schiacciando sul pedale dell’ acceleratore ha tentato di investire e di uccidere, secondo la procura, un uomo di 24 anni, padre di 4 figli, di origine sinti che da tempo vive con la famiglia in un cortile della via.

Pubblicità

Il giovane sinti ha avuto appena il tempo di ripararsi dietro un’auto, di un vanzaghellese, parcheggiata nella via. E’ stato colpito, ma non ferito in modo grave. Aveva solo alcune escoriazioni e dopo il botto, avvenuto soprattutto contro l’auto parcheggiata, è riuscito a rialzarsi autonomamente. Uno degli altri residenti della via è riuscito a riprendere la scena dell’inseguimento con lo smartphone. Il video è stato trasmesso in televisione, durante la trasmissione “La vita in diretta”, che ha così portato Vanzaghello e i suoi attuali gravi problemi di sicurezza alla ribalta degli ascolti nazionali. Si tratta di un video di immagini fortemente violente, per cui abbiamo deciso di indicare il link su youtube, senza integrarlo nell’articolo.

Pubblicità

Sulla vicenda sta indagando la procura di Milano, ma secondo quanto racconta l’altomilanese le motivazioni del folle e pubblico tentato omicidio stradale sarebbero da ricercare in una vendetta. Pare infatti che al 24enne non fosse sufficiente essere padre di 4 figli a una età in cui i ragazzi normali stanno ancora studiando all’università e, oltre alla moglie, avesse anche un’amante, probabilmente della stessa etnia o mentalità, e dotata di una numerosa famiglia di parenti appartenenti allo stesso tipo di cultura, che non aveva gradito la decisione dell’uomo di ricominciare ad essere monogamo e rientrare all’ovile.

Pubblicità

Qualcuno, ma non certo io, può pensare che fino a che si ammazzano fra personaggi simili, la comunità di Vanzaghello, e altre nelle stesse condizioni, facciano solo da testimone. La realtà è ben diversa. Durante la sceneggiata e il tentato omicidio poteva passare un’altra automobile, o dei pedoni, un bambino o un’anziano in bicicletta. Tutte persone innocenti che avrebbero rischiato la vita a causa di questi scriteriati incivili che oramai hanno capito che Vanzaghello è un posto in cui possono stare senza rispettare le regole che la civiltà impone alla convivenza.

Queste situazioni dovrebbero essere tenute sotto controllo e impedite da chi è pagato dalla comunità per farlo. Come? Generalmente si usa la prevenzione. Senza troppo sforzo, se non quello derivante dal lavoro e dalla professionalità, si fa capire a queste persone che il loro comportamento non è tollerato, che sono osservati e tenuti sotto stretto controllo, perchè non causino situazioni di pericolo.