Fantastica Ossona. Il campo da calcio parrocchiale nuovamente omologato per la Prima Categoria

Una notizia freschissima sul campo da calcio dell’oratorio che darà molta gioia agli sportivi di Ossona e dei dintorni. Ieri mattina i rappresentati del GSO, Gruppo sportivo dell’Oratorio, della parrocchia di San Cristoforo, il presidente dell’AC Ossona, Massimo Garavaglia, il parroco Don Andrea Cartabi e un delegato dell’ Ufficio Impianti CRL si sono trovati al campo di calcio dell’oratorio, in viale Europa, per un sopralluogo al fine di completare le procedure per far nuovamente omologare il campo da calcio dell’oratorio come campo in cui è possibile disputare le partite ufficiali dei campionati della Prima Categoria.

Pubblicità

La richiesta è stata effettuata tramite un accordo fra il Gso e l’AC Ossona, che è già affiliato, e quindi ha potuto rendere più semplici le procedure per riportare il campo di viale Europa agli splendori che ha vissuto nel passato. “Siamo felici di poter dire che il risultato è stato positivo. Ora, con l’attesa dei documenti ufficiali, lo storico campo da calcio sarà nuovamente omologato fino alla prima categoria, riportando nuova vita a un luogo in cui tutti gli appassionati di calcio di Ossona hanno lasciato un pezzetto del loro cuore.” ci dicono in paese.

Pubblicità

Gli intensi lavori per ottenere questo risultato sono iniziati almeno un anno e mezzo fa, sotto l’egidia di Don Angelo Oldani, fondatore del Gruppo sportivo dell’Oratorio (GSO), e l’accordo con l’AC Ossona è all’incirca dello scorso maggio. I gruppi sportivi hanno quindi lavorato insieme, in silenzio, aiutandosi e sostenendosi a vicenda, fino a che non è stato possibile realizzare questo sogno. Bravi!