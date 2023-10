3 Incidenti con il monopattino elettrico a Milano: ferite due donne, di 92 e 72 anni, e un uomo di 28

Ci risiamo. Il monopattino elettrico ha ricominciato ad essere al centro di numerosi e pericolosi incidenti. Solo oggi, ne hanno denunciati almeno3. Questa sera, alle 18.09 alla centrale operativa di Areu è arrivata una chiamata che chiedeva soccorsi per una donna di 92 anni, rimasta coinvolta in un incidente stradale con un monopattino elettrico. E’ successo in via Don Bosco, all’altezza del numero civico 14, a due passi da piazza Corvetto. Non abbiamo ancora molte notizie sull’incidente perchè la nonnina, soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza dell’Avis di Cologno monzese in servizio per il 118, non è stata trasportata in ospedale, nemmeno in via precauzionale.

Questo significa che, a parte il naturale spavento, non si è fatta male. Sul posto, per i rilievi dell’incidente sono stati inviati gli agenti della polizia locale di Milano. Le circostanze esatte dell’incidente con il monopattino elettrico, e il modo in cui è rimata coinvolta la 92enne, sono ancora oggetto di indagine.

La 92enne non è stata però la sola vittima dei monopattini elettrici, oggi, anche se sicuramente è stata la più fortunata. Infatti poco dopo, alle 19 25, un altro incidente in monopattino in corso Buenos Aires. Questa volta il ferito si è però fatto davvero male. La centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza della Sos e l’equipaggio ha prestato le prime cure ad un uomo di 28 anni che ha poi trasportato, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda.

Qualche ora prima, mancavano pochi minuti a mezzogiorno, in via Fiuggi, nel quartiere di Montalbino, un’altra donna, di 72 anni, è stata investita da un monopattino elettrico. Le sue condizioni parevano inizialmente gravissime e l’ambulanza è stata inviata in codice rosso. La donna aveva sbattuto la testa sull’asfalto. Le cure dei sanitari della Croce rossa si Cusano Milanino e dei medici dell’auto medica inviata a supporto, si sono rivelate efficaci e l’emergenza è stata declassata a codice giallo, che ha permesso un trasporto meno urgente subito dalla donna, ma comunque tempestivo, al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Le preoccupazioni legate alla sicurezza della micro mobilità elettrica in città ritornano a crescere. infatti spesso i monopattini circolano sui marciapiedi e investono i pedoni, quando non sono gli utilizzatori a farsi male. E’ sicuramente il mezzo di trasporto meno sicuro e più pericoloso di tutti, ma la regolamentazione che si attendeva, che impone un’assicurazione e l’utilizzo, perlomeno, del casco protettivo non è purtroppo ancora in vigore