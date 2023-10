La scorsa notte, poco prima delle 02:00, la Polizia di Stato di Milano ha svolto un’operazione congiunta con i Vigili del Fuoco, che ha portato alla sospensione di un’attività di pubblico spettacolo in un capannone situato nella zona di Lambrate, a Milano. Il legale rappresentante della società che aveva organizzato l’evento è stato denunciato.



Gli agenti della Divisione Amministrativa Sociale della Questura di Milano sono intervenuti in via Sbodio intorno all’1:15 insieme ai Vigili del Fuoco del Comando di Milano. All’interno di un capannone industriale hanno scoperto uno spazio di circa 250 metri quadrati, transennato e affollato da un centinaio di persone, alcune delle quali ballavano mentre un deejay diffondeva musica, mentre altre erano sedute ai tavolini. Inoltre, c’erano altre 700 persone in lista d’attesa, che attendevano di entrare.



Durante il controllo, è emerso che all’esterno del capannone erano state accumulate bombole di gas GPL. Inoltre, sono state rilevate gravi violazioni delle norme di sicurezza, tra cui l’assenza di estintori portatili, cartellonistica di emergenza, maniglioni antipanico e luci di emergenza. Inoltre, l’evento non disponeva delle licenze necessarie per l’esercizio di un pubblico spettacolo.



A causa delle gravi carenze di sicurezza e delle violazioni delle leggi vigenti, l’attività è stata immediatamente sospesa, e la struttura è stata chiusa. Il legale rappresentante della società, un 34enne, è stato sanzionato amministrativamente e denunciato per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Sicuramente ai giovani che si stavano divertendo, nell’improvvisata discoteca, queste cose sembreranno superflue, ma non lo sono.

Vi sarà sicuramente un seguito di questa storia, su cui avranno parola gli avvocati, ma ottenere il rispetto rigoroso delle norme della sicurezza evita che si verifichino incidenti e che quando anche sono inevitabili, e fuori dal controllo umano, si trasformino in tragedie. Potrà sembrare una esagerazione, ma avere a disposizione l’estintore giusto, e delle dimensioni giuste, nel momento in cui serve fa la differenza, in caso di pericolo.