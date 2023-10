Giovedì mattina a Milano, i Falchi della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza un rapinatore italiano di 41 anni. L’uomo è ora incriminato per rapina aggravata commessa ai danni di una farmacia e indagato per altre due rapine. L’operazione è stata condotta dagli agenti della sezione Falchi, i motociclisti, della Squadra Mobile milanese. Nelle ultime settimane c’è stata una serie di rapine a farmacie nella zona di piazza Udine e via Padova, in cui il rapinatore fuggiva poi in sella a una mountain bike.

Giovedì mattina, verso le ore 9.30, mentre perlustravano e tenevano sotto controllo la zona nordest di Milano, gli agenti hanno notato un uomo di circa 40 anni, che indossava una tuta scura. L’uomo, giunto vicino all’angolo tra via Ronchi e via Treves, ha rapidamente appoggiato la sua mountain bike contro il muro perimetrale della farmacia. Poi si è tirato sulla testa il cappuccio della felpa, ha nascosto la parte bassa del volto con uno scaldacollo, e subito dopo è entrato nella farmacia di via Ronchi 31.

Per garantire la sicurezza dei dipendenti e dei clienti presenti in quel momento nel negozio, i poliziotti si sono posti in agguato all’esterno, osservando l’uomo mentre minacciava le due farmaciste presenti con un grosso coltello da cucina. Il 41enne ha compiuto la rapina impossessandosi di 280 euro che erano nella cassa, e poi è uscito rapidamente. Appena uscito dalla porta del negozio è stato bloccato e catturato dai Falchi.

Il 41enne milanese ha diversi precedenti penali. Era stato scarcerato lo scorso luglio scorso dal carcere di Parma ed era affidato in prova ai servizi sociali milanesi. Una delle farmaciste lo ha riconosciuto come l’uomo che aveva già rapinato la stessa farmacia lo scorso 26 settembre. Durante una perquisizione domiciliare, inoltre, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto capi d’abbigliamento identici a quelli indossati dal rapinatore di un’altra tentata rapina, avvenuta il 30 settembre alla farmacia di piazza Udine. Ora è indagato anche per queste due ultime rapine