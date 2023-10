Questa mattina poco prima delle 9.30 una ciclista di 76 anni è stata vittima di un incidente. E’ caduta dalla bicicletta mentre stava percorrendo la pista ciclabile che collega Ossona con Santo Stefano Ticino. L’incidente è accaduto nell’ultimo tratto che collega la pista ciclabile con via per Magenta, sul confine tra il territorio di Ossona e quello di Santo Stefano Ticino.

In quel punto infatti non si è strettamente sulla pista ciclabile, ma su un sentiero sterrato creatosi per “comodità” che si collega alla via per Magenta all’altezza dello stabilimento Citterio. E’ un punto più difficile da percorrere in bicicletta, rispetto alla pista ciclabile vera e propria.

Fortunatamente, la pista ciclabile e la via per Magenta solo strade molto frequentate e i soccorsi sono stati chiamati velocemente. La sala operativa del 112 ha inviato quindi sul posto un’ambulanza e i soccorritori della Croce Verde di Novate, che hanno soccorso la signora e l’hanno trasportata, in codice giallo e in via prudenziale, al pronto soccorso dell’Ospedale Nuovo di Legnano. Accusava un dolore alla spalla, che può far temere una lussazione o una frattura, e aveva una contusione alla testa, che può rischiare di trasformarsi in commozione cerebrale. Le sue condizioni di salute generali non sono però, al momento, preoccupanti.