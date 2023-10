Lunedì 9 ottobre, a Milano, la Polizia ferroviaria, corpo specialistico della polizia di stato, ha arrestato, catturandoli in flagranza, due individui, un algerino di 38 anni e un marocchino di 33 anni, entrambi con precedenti penali, per furto aggravato in concorso.



Il clamore è scaturito alla stazione di Centrale di Milano, dove gli agenti della Polizia Ferroviaria erano in servizio di vigilanza. Hanno notato i due uomini che si aggiravano all’interno di un ristorante, probabilmente cercando possibili vittime. Infatti si sono avvicinati silenziosamente a un cliente del ristorante e si sono impossessati del suo bagaglio, per poi fuggire rapidamente.



I poliziotti, testimoni della scena, sono intervenuti prontamente, bloccando i due malviventi e recuperando il maltolto. La vittima, ignara dell’aggressione, ha ricevuto indietro i suoi effetti personali. I sospettati sono stati condotti in Questura e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa della convalida dell’arresto.

La vicenda mette in luce la necessità di una sorveglianza costante e di misure di sicurezza rigorose, specialmente in luoghi pubblici ad alto traffico come la stazione Centrale di Milano.

Pubblicità