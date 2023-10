Cronaca Giudiziaria: arrestato uno dei presunti responsabili dell’omicidio a Buccinasco

Nella provincia di Catania, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia locale. Il provvedimento riguarda un individuo italiano di 46 anni, sospettato di essere coinvolto, in collaborazione con altre due persone, nell’omicidio di Paolo Salvaggio, avvenuto a Buccinasco (MI) l’11 ottobre 2021. Il sospettato, con un passato di coinvolgimento in reati contro il patrimonio, è stato individuato e catturato in Sicilia, dove si era rifugiato dopo il delitto.

Questa azione è il risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo Investigativo di Milano, sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia locale. L’omicidio di Salvaggio, figura di spicco nella criminalità milanese con legami rilevanti sia con la cosca ‘ndranghetista dei Barbaro-Papalia che con i sopravvissuti del “clan dei catanesi” legato al boss Angelo Epaminonda, è avvenuto con un’agguato.

L’indagine ha permesso di comprendere il contesto in cui si è sviluppato l’omicidio, che non riguarda le dinamiche di associazioni criminali o di controllo del territorio, ma è legato a dispute preesistenti nel contesto della criminalità comune. L’indagine ha ricostruito l’intera sequenza dell’omicidio, dalla fase preparatoria a quella esecutiva, caratterizzata dalla preparazione di un’autentica esecuzione da parte di due individui a bordo di uno scooter, che hanno aperto il fuoco contro Salvaggio, infliggendogli tre colpi fatali, tra cui il colpo di grazia.

Successivamente, l’arrestato, al volante di un veicolo parcheggiato nelle vicinanze del luogo dell’omicidio, ha agevolato la fuga di uno dei killer, che aveva abbandonato lo scooter in una zona campestre. Contestualmente all’arresto, nella provincia di Milano, sono state eseguite otto perquisizioni domiciliari nei confronti di individui ritenuti coinvolti, in vario modo, nella vicenda criminale, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di prova per consolidare il quadro investigativo, in particolare per quanto riguarda l’identificazione di tutti gli individui coinvolti.

La diffusione della notizia dell’arresto dell’indagato, di cui non conosciamo nè nome nè viso, è stata autorizzata in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021 ( legge Cartabia), poiché le autorità ritengono che vi sia un interesse pubblico nell’informare la popolazione che è stato fermato un sospetto dell’omicidio, considerando anche che si tratta di un omicidio avvenuto in pieno giorno nelle strade di Buccinasco. È importante, secondo la giustizia, sottolineare che l’indagato, anche portato e detenuto in carcere, è considerato non colpevole fino a quando non sarà emessa una sentenza definitiva di condanna nei sui confronti.