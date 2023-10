Guerra Israele Hamas. Marco Ballarini, sindaco di Corbetta:”I 43 pellegrini stanno bene “

Guerra Israele Hamas. Marco Ballarini, il Sindaco di Corbetta, ci ha rassicurato sulle condizioni di salute del gruppo di 43 Pellegrini che con Don Emilio, sono rimasti bloccati in Israele. Stanno bene e torneranno presto. I pellegrini residenti a Corbetta e in altri comuni della provincia ovest si trovano attualmente bloccati a Gerusalemme a causa dello scoppio della guerra fra Israele e Hamas.

Il sindaco ha anche dichiarato di aver contattato il Ministero degli Affari Esteri italiano, e che la Farnesina gli ha detto di aver organizzato un volo di ritorno con la compagnia aerea Neos, cui aggregare il gruppo. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su questa vicenda. I voli Neos si svolgeranno oggi e domani.

Gli aggiornamenti sono arrivati proprio mentre scrivevamo questo articolo

I 43 cittadini dell’abbiatense e di Corbetta in pellegrinaggio a Gerusalemme sono stati aggregati, invece, ad uno dei voli dell’Aeronautica militare italiana e questa notte sono stati imbarcati su un Boing 767 arrivato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv alle 4.35 da Pafos, nell’isola di Cipro. L’aereo militare è ripartito alle 5.15 per atterrare alle 8. 45 circa questa mattina all’aeroporto militare di Pratica di Mare. Sono già arrivati. Due aerei aeri militari hanno evacuato da Israele 200 italiani, fra cui i il gruppo di Don Emilio che è salito sul primo aereo. Il secondo aereo è partito dal Ben Guiron alle 6.35 alle 9.45 di questa mattina. Altri due voli militari, sono previsti per oggi per evacuare i restanti italiani presenti in Israele.

I voli sono stati i attivati su richiesta della Farnesina e coordinati con la Difesa, ha scritto questa mattina su twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando di gioco di squadra e di un’ intensa collaborazione che ha coinvolto l’ambasciata italiana in Israele, il Consolato a Gerusalemme, l’Unità di crisi e i militari. Un desk dell’unità di crisi, in coordinamento con l’ambasciata a Tel Aviv e con il Consolato Generale a Gerusalemme, è presente all’aeroporto di Ben Gurion per fornire assistenza agli italiani che vogliono evacuare la zona e resterà pienamente operativo anche nei prossimi giorni.