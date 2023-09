Operazione anti-droga della Polizia Locale Nerviano – Pogliano al parco di Parabiago

In una recente operazione congiunta fra nuclei di polizia locali, una pattuglia del Nucleo Operativo della Polizia Locale di Nerviano – Pogliano ha colto in flagranza un giovane in possesso di hashish, nelle quantità tipiche del consumo personale.

Le indagini successive hanno rivelato che il ragazzo aveva avuto la droga da un individuo non meglio identificato all’interno di un parco pubblico nel Comune di Parabiago. Di conseguenza, le forze dell’ordine hanno organizzato un servizio mirato, insieme alla Polizia Locale di Parabiago, nell’ambito dei servizi straordinari finanziati dalla Regione Lombardia. Per il servizio è stata messa a disposizione anche un’auto civetta dalla Polizia Locale di Legnano.

Durante un’operazione di sorveglianza in abiti civili all’interno del parco in questione, un agente ha segnalato la presenza continuata di un giovane. In breve tempo, altri ragazzi lo avevano avvicinato e si erano poi velocemente allontanati. Il comportamento sospetto ha spinto gli agenti a procedere con un controllo più approfondito e lo hanno fermato, chiedendogli di mostrare i documenti.

Mentre gli agenti gli chiedevano i documenti, il suo atteggiamento diventava sempre più agitato e nervoso, e ha fatto intuire che avevano visto giusto. Di conseguenza, gli agenti hanno deciso di eseguire una perquisizione personale accurata. Gli hanno trovato di circa mezz’etto di hashish e 330 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. il ragazzo, di cui non conosciamo età e nazionalità, è stato quindi arrestato, identificato e sottoposto all’autorità giudiziaria che ha deciso di indagarlo per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il denaro è stato sequestrato perchè ritenuto provento di attività illecita.

L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione sempre più stretta tra le polizia locali dell’asse del Sempione, ed è promossa dalla costituzione del Comando Unico e sostenuta da finanziamenti regionali. Una sinergia che, da quanto si vede, sta portando ad alcuni risultati significativi, specialmente nei posti di controllo e nei servizi organizzati durante i fine settimana.