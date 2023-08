Temporali. Tromba d’aria estiva a Milano: Il bilancio dei danni

I temporali annunciati per il pomeriggio a Milano sono arrivati puntuali. Alle 16 hanno raggiunto la città e una piccola tromba d’aria estiva ha lanciato acqua vorticante sulla parte Ovest. Diversi comuni dell’ Hinterland si sono trovati con crolli e alberi pericolanti. Un albero caduto sulla tangenziale ovest nel territorio di Assago sta impegnando i vigili del fuoco, che hanno dovuto chiudere la strada fra le uscite di Rozzano e Cesano Boscone. Un tetto è caduto in stazione Centrale. Il comune più colpito è quello di Abbiategrasso dove si sono registrati diversi crolli e un salvataggio in extremix in località Chiappana.

Un video da Molino Dorino

Gli interventi dei vigili del fuoco in queste prime ore, in attesa delle secondo giro di temporali atteso per le 19 e poi per le 23, son già più di 180. Per lo più riguardano crolli, alberi caduti e persone bloccate come è successo ad Abbiategrasso.

Abbiategrasso e i temporali

I vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina anno hanno salvato un gruppo di persone rimaste bloccate a causa della caduta di alcuni alberi. È successo sul Ticino, fra le cascine della strada Chiappana di Abbiategrasso. Fortunatamente nessuno di loro risulta ferito. In via Mazzini invece vi è stato un piccolo crollo, già messo in sicurezza dai Vigili del fuoco, e alberi sono caduti sulla strada in altri punti.

A Milano Cade un tetto in stazione Centrale

A Milano le squadre di soccorso stanno intervento in via Arsia 7, nella zona della Stazione Centrale per un tetto pericolante. Probabilmente attendeva di essere sistemato già dal temporale di Luglio e questo è stato il colpo di grazia. diverse le deviazioni di bus in città. Deviati o sostituiti con bus alcuni tram di Atm, a causa di rami trasportati dal vento sui cavi della rete elettrica.

Lo segnala l’azienda dei trasporti. In particolare, il tram 1 non effettua servizio tra via Settembrini (incrocio con via Vitruvio) e il capolinea di Greco). Alberi sui binari in via Filzi hanno costretto a deviare il tram 5 (che salta le fermate di via Galilei e via Galvani), il tram 9 (che salta le fermate tra Vittorio Veneto/Lazzaretto e Centrale) e il tram 10 (che salta le fermate tra Montesanto/Galilei e Centrale). Il tram 19 e il tram 33 subiscono analoghe deviazioni.

La Movibus

Invece, come si può vedere dal video pubblicato, gli indomiti autisti della Movibus, che effettuano il servizio pubblico nella provincia ovest di Milano, hanno continuato il loro viaggi nonostante il nubifragio, lo Z649 per Busto Garolfo è partito in perfetto orario, nonostante il suo orario di partenza coincidesse esattamente con lo scatenarsi della bufera. Per la conta dei danni aggiorneremo questo articolo.