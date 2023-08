Temporali estivi: allerta arancione in Lombardia

Da questo pomeriggio finisce il gran caldo in Lombardia e iniziano i temporali estivi caratteristici della fine dell’estate. I progressi tecnologici ci permettono di sapere prima con certezza in che zona si rischia di piú a causa di grandinate, di nubifragi o di forti raffiche di vento e di prepararsi di conseguenza.

Allerta arancione in Lombardia

Da questa mattina alle 9 il centro operativo della Protezione civile della Lombardia ha diramato l’allerta arancione per temporali e condizioni meteo avverse per la zona di Sondrio e Varese. Alle 13 saranno coinvolte anche altre zone della Lombardia, fra cui Milano e l’altomilanese. Significa che sta arrivando una perturbazione potenzialmente molto pericolosa e i Centri operativi comunali e regionali di tutti gli enti di soccorso pubblico sono in massima allerta. Si prevede che lo stato di allerta sarà prolungato, in base alle previsioni meteo.

Temporali Estivi: Precauzioni da Adottare

I temporali estivi possono creare condizioni pericolose, ed è bene prendere alcune precauzioni. È consigliabile rimanere al riparo, al chiuso, evitando quanto possibile di uscire all’aperto. Va prestata piú attenzione del solito al traffico e agli eventuali allagamenti, specie in avvallamenti e sottopassi. Mai sostare sotto degli alberi, che possono attirare fulmini, o sotto strutture in cemento, che possono diventare pericolose o addirittura crollare in caso di grandine o vento forte. È importante seguire le previsioni meteo, al giorno d’oggi piuttosto precise, e prendere le dovute precauzioni per garantire la sicurezza di persone e cose.