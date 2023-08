Sparatoria a Cologno monzese

Ci mancava la sparatoria di agosto. È successo a Cologno monzese. Poco prima delle 4 della notte appena trascorsa, all’altezza circa del numero civico 14 di via Ovidio si è scatenata una rissa fra dei sudamericani che partecipavano ad una festa organizzata nel parchetto pubblico del quartiere Stella. Ubriachi e con caratteri irascibili sono presto passati dalle anni alle armi. Hanno iniziato con le bottiglie di vetro, poi sono comparse anche le armi da fuoco e sono stati sparati diversi colpi. Alcuni hanno ferito uno dei partecipanti alla rissa.

I residenti

Allarmati dai colpi di pistola e dalle urla, e sicuramente infastiditi da una festa rumorosa, notturna in un parco pubblico, alle 4.05 i residenti del quartiere hanno chiamato il 112. I soccorsi, all’arrivo, si sono trovati davanti a uno scenario disastroso. Il parco devastato e sporco per la festa e per la rissa. Odore misto di vomito, sangue e urina e a terra, feriti, due uomini di 25 e 28 anni. Uno colpito alla spalla da coccio di bottiglia e con un largo taglio, l’altro colpito al braccio da un proiettile di pistola di piccolo calibro.

I soccorritori dell’ Avis di Cologno Monzese e quelli della SOS di Sesto, e gli equipaggi di due auto mediche, provenienti dalle Att di Milano e di Monza Brianza, hanno prestato sul posto le prime cure e poi li hanno trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda di Milano e in quello del San Gerardo di Monza, ambedue in codice giallo. Non sono in immediato pericolo di vita ma la presenza di alcol nel corpo impedisce la coagulazione corretta del sangue e quindi c’è il grande rischio, in caso di ferite, di morire per emorragie inarrestabili.

Sulla rissa e sulla sparatoria stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni. Le verifiche riguarderanno soprattutto l’identificazione dei partecipanti alla rissa e l’individuazione delle persone che hanno sparato oltre che quelli che hanno utilizzato le bottiglie rotte per colpire le altre persone.

Dopo la mezzanotte è proibito ovunque fare rumore e disturbare il sonno degli altri. In alcuni comuni, per evitare che queste feste trasformino i parchi pubblici in porcili, la cui pulizia poi a carico di cittadini, hanno infine deciso di vietare del tutto le feste nei parchi pubblici.