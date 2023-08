Ho ripreso un Nibbio a Comabbio (video)

Mentre ero sul lago di Monate, a Comabbio, ho avuto la fortuna di cogliere un attimo del volo di un Nibbio che vive sulle colline fra il lago di Comabbio, quello di Monate e il lago Maggiore.

La Lombardia riesce spesso a stupirmi e a lasciarmi senza fiato. A fianco delle metropoli nasconde, come dei gioielli preziosi, delle aree naturali sorprendenti. Ogni volta che mi capita di visitarne una è come scoprire un tesoro. Cosí oggi mentre mi occupavo di parcheggi e di turisti, ho avuto la fortuna riuscire a riprendere, per una manciata di secondi, un raro Nibbio in volo. Si era annunciato con diversi stridii, che mi hanno dato il tempo di prendere il telefono e individuarne la traiettoria per tentare di riprenderlo.

E’ un rapace comune ma in Lombardia è raro. Perlomeno, risece a nascondersi così bene che è raro vederlo, se non quando vola sulle colline, ad altezze in cui è difficile capire di che tipo di rapace si tratte. Questo, che si è abbassato tanto, potrebbe essere un giovane che ha imparato a volare da poco.

Il lago di Monate

Quello di Monate è un lago sorgivo circondato da alberi e montagne. Una cartolina. Il bosco è pieno di allegrissime capinere, i canneti sono frequentati da socievoli anatre, da Germani e folaghe. Poi ci sono i pesci sole, che si avvicinano curiosi alle gambe delle persone che fanno il bagno, ma vedere un Nibbio così da vicino da riconoscerlo è raro. Difficile vederlo e altrettanto difficile coglierlo in volo. Eppure eccolo qua.

Il volo del Nibbio