Maltempo a Milano. Aspettando Circe, che ha colpito ma è stata generosa

Il maltempo e i temporali scatenati da Circe sulla Lombardia non ha fatto grandi danni. È una buona notizia. L’attesa è stato il fatto più rilevante del passaggio della perturbazione Circe sopra la Lombardia, se non consideriamo qualche allagamento. Abbiamo passato la giornata del 4 luglio col naso all’insù, fotografando splendidi frammenti di Cielo coperto da nuvole, che hanno dato alle foto scattate coi telefoni cellulari colori e atmosfere fantastiche. circe ci ha aspettato quasi sera per scatenare quella che è stata, nella maggior parte dei casi, una bella annaffiata. È caduto qualche Chicco di grandine, ma piccolino.

Pubblicità

Il temporale estivo si è scatenato con maggior forza su Cisliano, Corbetta, Vittuone e Sedriano. L’allagamento più rilevante è stato quello del parcheggio interrato del centro commerciale Il Destriero di Vittuone, pubblicato su Facebook da Daniele Colombo, che si è trovato, come altri clienti del centro commerciale, con l’auto difficile da raggiungere perchè immersa in circa 5 centimetri d’acqua.

Pubblicità

Il video del parcheggio del centro commerciale Il Destriero, a Vittuone

L’allagamento del parcheggio è dovuto dall’abbondanza dell’acqua caduta in pochissimo tempo. I tombini di drenaggio non sono stati quindi in grado di raccoglierla tutta immediatamente. L’effetto dato dal video è importante perché dimostra Quanta acqua è piovuta, ma nel giro di poco, come è finito il temporale, l’acqua del parcheggio è naturalmente scivolata verso i tombini per riversarsi poi nelle risorgive naturali presenti nella zona. Da quanto ci dicono, non è stato necessario chiamare i pompieri né utilizzare pompe per svuotare il parcheggio.

Pubblicità

Per nostra fortuna i timori espressi da Beppe Sala, su un nuovo cataclisma che avrebbe abbattuto i restanti alberi di Milano è rimasto solo un timore, che dimostra anche come , per quanto sicuramente forte il temporale della settimana scorsa non può essere considerato l’unico colpevole delle cadute, in città, di circa 400 alberi.

Aspettando il maltempo

Ieri ho atteso il temporale scattando alcune foto sul percorso della mia giornata. Sono inquadrature che riguardano alberi in piedi e nuvole splendide, partire dal mattino ed è un peccato non pubblicarle solo perché Circe è stata generosa e invece di trasformare gli uomini in porcellini, come vuole la leggenda, li ha solo annaffiati, dando agli alberi quanto serve per soddisfare la loro sete estiva.

Pubblicità

Prima del temporale