L’invisibile passaggio pedonale di Garbagnate Milanese dove ha trovato la morte Valentino

Ilaria buongiorno, le scrivo perché ormai 15 giorni fa a Garbagnate Milanese provincia di Milano è stato investito e ucciso Valentino, un ragazzino di 14 anni che stava cercando di attraversare una delle vie principali di Garbagnate Milanese sulle strisce pedonali.

Pubblicità

Su questo passaggio pedonale, l’investimento è avvenuto alle 22.30, non c’è l’illuminazione, non ci sono le strisce pedonali, non c’è la visuale perché ci sono dei guardrail molto alti che impediscono la vista e non ci sono neanche dei dossi per limitare la velocità di chi sopraggiunge, non essendoci neanche un semaforo pedonale. Il passaggio pedonale così fatto è ancora lì da 15 giorni e da un giorno all’altro potrebbe morire ancora un altro ragazzino. Si può fare qualcosa per favore? Grazie mille