Maltempo e temporali estivi. Circe e la fifa del giorno dopo

L’arrivo del maltempo e della perturbazione Circe e il rischio di forti temporali estivi, per cui oggi il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso un avviso di allerta arancione, ha spinto il sindaco e l’amministrazione di Milano a correre ai ripari in via preventiva chiudendo parchi e giardini recintati. Per tutto il tempo della durata dell’allerta hanno disposto anche il divieto di accesso a parchi e giardini non recintati e aree verdi dell’intera area di Milano.

È stata disposta anche la chiusura dei cimiteri e dei mercati posti sotto gli alberi: cioè quelli delle vie Crema, Canaletto, Pagano e Pistoia.

“Considerata la situazione meteo avversa si raccomanda altresì di evitare le aree con impalcature dei cantieri, dehors e tende e a proprietari si chiede di metterle in sicurezza. È importante anche provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.” Hanno aggiunto dal comune.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è convocato e attivo, con il compito di monitorare e coordinare eventuali interventi.

A Milano si è passati dal nulla assoluto alla paura assoluta. Qualcuno ha commentato, dicendo che, oltre ai parchi hanno chiuso anche le stalle, dopo la fuga dei buoi. Infatti i danni causati ai cittadini dai temporali della scorsa settimana costeranno molto al comune. Probabilmente il ripetersi della situazione non sarebbe sostenibile economicamente. Con i divieti ci si scarica in parte dalle responsabilità. La sensazione comune è peró che tutti gli alberi che avevano un a ragione per cadere sotto le raffiche di vento, siano caduti settimana scorsa e che quelli che sono rimasti in piedi, lo siano perché forti e sani.

Il cielo di Milano, questa mattina, è nuvolo ma per nulla minaccioso, la temperatura è scesa un pochino, ma il punto più freddo è sempre lo stesso. Alcuni treni della metropolitana hanno l’aria condizionata talmente efficente da rischiare che, durante il viaggio da Molino Dorino a Sesto San Giovanni, si verifichi una nevicata.