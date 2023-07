Terrificante incidente stradale ieri sera a Rho. Morto un uomo nel canale

Un terribile incidente stradale si è verificato ieri sera in via della Ghisolfa a Rho ed è uno di quelli di cui non vorremmo mai parlare. Alla centrale operativa del 112, alle 23:48 , è arrivata una segnalazione di incidente in via della Ghisolfa a Rho, probabilmente da uno dei sistemi di sicurezza installati insieme alle scatole nere delle assicurazioni, che partono automaticamente quando vi è l’impatto dell’auto contro un ostacolo.

Come avviene in questi casi, la centrale operativa avvisa la forza dell’ordine di competenza, e l’ambulanza disponibile più vicina. Sul posto si è quindi recata un’ambulanza dei Soccorritori di Rho. La strada diritta e libera e il buio della notte non hanno permesso in quel momento ai soccorritori l’individuazione dell’incidente e , dopo aver cercato, hanno trattato la richiesta di soccorso come una chiamata a vuoto, come se fosse un errore

Questa mattina poco dopo mezzogiorno al 112 è arrivata un’altra chiamata, da parte di un passante che faceva jogging sulla riva del canale di via Ghisolfa. Nell’acqua del canale c’era un’auto rovesciata. All’interno, il corpo esamine dell’autista. Sul posto questa volta si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, una radiomobile dei Carabinieri della compagnia di Rho, gli agenti della polizia locale di Rho, un’ambulanza di ATA Soccorso del distaccamento di Settimo Milanese, oltre a una automedica della ATT di Milano.

I vigili del fuoco hanno estratto il corpo di F.M. 35 anni, italiano, dalla carcassa dell’automobile, ma i medici arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il volo dalla strada è stato alto, ed è quindi probabile che F.M. sia morto sul colpo. Si può pensare, e sperare, che l’SOS sia partito dal sistema di sicurezza dell’auto al momento del devastante impatto cn l’acqua e il fondo del canale, ma cosa sia successo si potrà sapere solo nei prossimi giorni, dopo i rilievi tecnici sull’auto e sul corpo di F.M. La notizia rimane in aggiornamento.