Guerra Russia Ucraina. Attacco droni su Mosca, che si difende con tecnologia americana. La Cia: “ottenuta dalla Cina”

Questa mattina all’alba il Ministero della Difesa Russo ha dichiarato che nella notte si è verificato un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca e che i sistemi delle unità di contraerea russe li hanno abbattuti. Dell’attacco ha parlato anche Sergey Sobyanin, sindaco di Mosca, che ha aggiunto che non ci sono stati nè vittime nè danni. Lo scorso 24 luglio lo stesso sindaco aveva riferito che due droni ucraini erano sfuggiti alla contraerea e avevano colpito delel costruzioni nelle vicinanze di un edificio del Ministero della Difesa e una palazzina di uffici, nel centro della città. Anche in quel caso pare non vi siano state vittime. L’Ucraina ha ammesso l’attacco.

Il rapporto della Cia

Seppur contenuti, gli attacchi dell’Ucraina in Russia sono aumentati negli ultimi mesi, ma quasi sempre vengono sventati dalle forze di difesa. La CIA, l’intelligence degli Stati Uniti, ha pubblicato un rapporto in cui dichiara che la Russia è aiutata dalla Cina che le fornisce tecnologia ed equipaggiamento moderni, spesso di progettazione e di marchio americano. L’accusa degli 007 americani è nei confronti alle aziende cinesi nel settore della Difesa che avrebbero reso disponibile alle aziende russe sanzionate tecnologie che “i militari di Mosca possono utilizzare per continuare la guerra in Ucraina”, oltre a semiconduttori prodotti e marchiati negli Stati Uniti. Altre forniture riguarderebbero apparecchiature di navigazione o parti per i jet da combattimento.

Sempre secondo la CIA, il sistema industriale di Pechino è diventato un sostenitore sempre più importante della Russia nel suo sforzo bellico avendole fatto avere più di 12 milioni di dollari di attrezzature militare, compresi dei droni forniti a marzo, ma, dopo l’ invasione dell’Ucraina, le autorità cinesi, sarebbero diventate più critiche nei confronti della Russia.

L’imbarazzo del governo americano

Di questa situazione è informato anche il governo americano che, tramite il vice portavoce del dipartimento di Stato Vedant Patel, ha espresso preoccupazioni sulla fornitura alla Russia di aiuti militari da parte dei cinesi. “Abbiamo continuato a chiarirlo attraverso tutti i canali appropriati” ha detto quando chiamato a rispondere sul rapporto della CIA. Poi ha assicurato che continuerà a monitorare la situazione da vicino.