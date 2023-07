Incidente stradale a Boffalora Sopra Ticino. 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale fra due automobili che si è verificato ieri pomeriggio alle 17:35 a Boffalora Sopra Ticino, nei pressi dell’incrocio tra via San Defendente e via Circonvallazione. Nonostante si tratti di due vie in cui la velocità delle auto è generalmente limitata, l’impatto è stato forte e i feriti si sono fatti male.

Dalle prime notizie diffuse dalla Agenzia regionale emergenza urgenza, l’incidente si hanno avuto bisogno di assistenza 4 uomini, gli unici di cui conosciamo l’età hanno 25 e 29 anni.

Per estrarli dalle lamiere delle auto sono intervenuti i vigili del fuoco. Una pattuglia della polizia locale di Boffalora sul Ticino è intervenuta alle 17.40 e si è occupata della viabilità e dei rilievi che stabiliranno poi le responsabilità. Gli agenti della polizia hanno regolato il traffico molto intenso, chiuso la strada, dato assistenza ai sanitari, ai Vigili del fuoco e al soccorso stradale. Poi si sono occupati del ripristino dei luoghi. L’incidente è stato risolto per le 18:45.

Per i soccorsi sul posto c’erano gli equipaggi della Croce Bianca di Magenta e della Croce Azzurra di Buscate, oltre a un’ambulanza per il soccorso avanzato della AAt di Milano. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari delle ambulanze hanno trasportato i feriti, tre in codice giallo e uno in codice verde, ai pronto soccorsi degli Ospedali di Legnano e di Magenta.