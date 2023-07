Ossona. Codachì ha vinto il palio, ma gioia ed entusiasmo sono stati di tutti (video integrale)

Se c’è un momento in cui Co Notizie non può sottrarsi alla cronaca delle feste è quando, per la festa di San Cristoforo, a Ossona si celebra il Palio. Abitando in paese è impossibile sfuggire al contagioso entusiasmo in cui la gente partecipa alla festa. I 3 giorni del Palio, che i volontari si preparano per mesi, inaugurano un periodo di festa che dura fino al 24 agosto, giorno di San Bartolomeo, e anniversario dell’orgoglio paesano, il record della Casseoula più grande del mondo, finito nel Guiness dei primati.

Palio e cassoula sono i due estremi delle feste patronali di Ossona, che nella stessa festa mischiano sapientemente due fatti religiosi, la celebrazione dei due patroni, (San Cristoforo, 24 luglio, e San Bartolomeo, 24 agosto), con i fatti civili, che sono per l’appunto il palio ( la domenica più vicina al 24 luglio) e la fiera con la cassoula, (il 24 agosto).

Il saluto ufficiale a Don Angelo

Fra i momenti più commoventi della serata del Palio della Bogia D’oro si può inserire il saluto ufficiale a Don Angelo Oldani che a settembre lascerà la parrocchia per “raggiunti limiti di età”. I sacerdoti non vanno mai in pensione, però è stato inserito un limite di età per le responsabilità gestionali, anche se ormai le parrocchie sono gestite quasi completamente dai consigli pastorali eletti dai parrocchiani.

Don Angelo Oldani è stato parroco a Ossona per 37 anni. Ha contribuito anche lui ad un frammento della storia di Ossona. Andrà a vivere a Marcallo con Casone, ma rimarrà come parroco emerito di Ossona, continuando comunque a far parte della comunità. Il suo posto come parroco sarà preso da Don Andrea, che conosceremo al momento del suo insediamento a Ossona.

Il Palio della Bogia d’oro 2023

Il palio di Ossona non è famoso e le contrade che si sfidano non sono storiche. Ossona ha solo 4 cantoni riconosciuti. li potremmo anche chiamare oponimi etnogeografici. C’è Scansceau, le stampelle, che si trova nella zona che va dalla Piazza della Chiesa di San Bartolomeo, dove esisteva il vecchio bar Stazione fino a viale Europa, coinvolgendo una parte di via Baracca e di Via Roma e tutta via Rimembranze.

Il castello di Codalà

Il castello di Codachì

Poi c’è la Cassina, la zona dove ora sorgono le scuole e Cascina Francesca, in via Marconi. E’ la zona famosa in cui si lavoravano i formaggi. Quindi Ca’ neuv, case nuove, che indica tutto il moderno allargamento del paese verso Casorezzo. Infine c’è il Burgass, in pieno centro del paese, che indica i resti, ancora abitati, del vecchio castello dei Burgari, e risale all’incirca al 600 dopo Cristo e all’epoca in cui in Lombardia c’erano i Longobardi. Il Burgass ha avuto importanza strategica come castello difensivo per più di 200 anni. Dopo il periodo longobardo Ossona era infatti all’interno della struttura amministrativa della Burgaria

I cantoni di Ossona sono quanto rimane di pezzetti di storia. Sono quanto ogni uomo sogna di lasciare come ricordo e come insegnamento a chi viene dopo di lui. Così come il 34esimo palio di Ossona, il primo fu nel 1989, è il pezzetto di storia che chi vi partecipa lascerà ai posteri. Codachì e Codalà, le due parti del paese divise dalla torre dell’acquedotto, sono state una invenzione, ma come tutte le invenzioni di successo ha segnato un punto fermo nella storia, in questo caso nella storia del piccolo paesino dell’altomilanese.

Il video integrale del Palio 2023