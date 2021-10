Gamba de Legn. Inaugurato il murales di Ossona

Oggi alle 14.30 è stato inaugurato il murales dedicato alla storia del Gamba de Legn. Il treno che, seguendo in parte il vecchio tracciato della carrozza postale, collegava Castano con Milano. Lo stesso percorso ora seguito dagli autobus della Movibus.

Il murales è una celebrazione della Storia di Ossona. Inizialmente il percorso seguiva esattamente quello della carrozza delle poste, che collegava anche Boffalora. Il primo tragitto passava da via Baracca e prendeva via Roma, sfiorando quasi la casa del d’angolo con via Rimembranze. Poi fu spostato su quello che in seguito è diventato Viale Europa e che allora era una parte della campagna. Della Vigna, come la chiamano a Ossona.

Scanceau

La polizia locale di Ossona Casorezzo con Virginio, volontario di Ossona.

Li all’angolo fra via Rimembranze e l’odierno viale Europa c’era la stazione, una casetta con l.ufficio del capostazione e la biglietteria. A Ossona lo chiamavano Scansceau, plurale di Scanscel, stampella in milanese, perché quando il Gambadelegn si ferma deve appoggiarsi alle stampelle. Oggi Scansceau è il nome della contrada di Ossona che va da via Roma, luogo della prima stazione e che vantava anche un Bar omonimo,a tutta via Rimembranze fino a viale Europa.

Il Murales del Gambadelegn

Dipinto dal pittore Vincenzo Gornati, originario di Ossona, ha due scenari. Uno è tratto da una vecchia fotografia dell’arrivo del Gambadelegn in stazione a Ossona, l’altro è una interpretazione moderna di quello stesso momento, celebrato anche fra un versetto di una filastrocca dedicata al treno. “A Osona paese che canta al Gal, se ferma on bel moment a spiccià el sciur Pasqual”.

Il momento dell’ inaugurazione