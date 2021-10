15 anni. Cade nella vasca di depurazione vicino all’Olona a Castellanza e muore

Castellanza, ( Varese). Questo pomeriggio un ragazzino di colore di 15 anni è caduto in una vasca di depurazione delle acque di un impianto che si trova in via Isonzo 6.

Probabilmente si era recato lì, appena dietro le rive dell’Olona, a giocare. L’allarme è arrivato alla centrale operativa del 112 alle 17.05. Sono intervenuti gli uomini del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e sono riusciti ad estrarlo dalle acque dell’impianto ancora in vita. I tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori delle ambulanza della Croce Rossa di Legnano sono iniziate subito. Sul posto era presente anche un’automedica e un elicottero del 118. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano. Purtroppo dall’ospedale, alle 18.54, é arrivata la notizia che non ce l’ha fatta.

Sul posto dell’incidente, oltre ai soccorritori della Croce Rossa e ai Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, ci sono i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, titolari delle prime indagini su quanto successo.

