Notte movimentata a Gallarate, che ha fatto registrare due eventi violenti. Il primo è successo alle 2.43 di notte, domenica 17 ottobre 2021. In questo caso i sanitari dell’ambulanza inviata sul posto dal 118 hanno soccorso un 20enne.

Promozioni

La seconda aggressione è successa alle 4.25 in via Gorizia. Un 21enne è stato trasferito all’ospedale di Gallarate, per fortuna in condizioni non gravi.

Promozioni