Tentato omicidio a Cinisello Balsamo. 2 arresti

Tentato omicidio, lo scorso 7 luglio, a Cinisello Balsamo, in viale Fulvio Testi. Dopo una segnalazione dal 112 sul posto si era recata un’ambulanza del 112 che aveva trovato un uomo a terra, gravemente ferito a colpi di martello e di coltello. Lo avevano trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Gerardo di Monza. Una volta che si è ripreso ed è stato in grado di parlare l’uomo ha riferito di essere stata aggredito e rapinato di 2.300 oltre che dei diversi telefoni cellulari da due uomini che conosceva, va solo con i loro soprannomi.

Le indagini degli investigatori del commissariato di Cinisello Balsamo sono iniziate con le attività tecniche, c’è l’analisi delle immagini delle riprese delle telecamere a circuito chiuso del condominio e l’ascolto degli abitanti della palazzina. Ha il materiale raccolto ha permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione e di identificare quelli che per il momento e fino alla loro condanna devono essere identificati come “presunti autori” della terribile aggressione.

Uno di questi un quarantenne marocchino irregolare con precedenti di polizia e senza fissa dimora e qui iniziali del nome sono E. B. M. Il poliziotti lo hanno fermato e perquisito, all’interno del suo borsone, che era stato ripreso anche dalle telecamere a circuito chiuso durante la fuga dal condominio in cui era avvenuta l’aggressione, sono stati trovati il martello e il coltello utilizzati.

L’altro uomo è un 23enne, C.H., marocchino, irregolare, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Gli agenti lo hanno individuato e fermato poche ore dopo aver fermato il quarantenne. Gli hanno trovato addosso due telefoni cellulari intestati alla vittima. Non appena la vittima è stata in grado di testimoniare, i poliziotti gli hanno sottoposto un album fotografico, predisposto appositamente per ottenere una identificazione giuridicamente sostenibile, da cui è riuscita a individuare le due persone che lo hanno ridotto in fin di vita.

Oggi i due fermati sono stati accusati di tentato omicidio e rapina aggravata e e la polizia le ha accompagnati al carcere di Monza, dove restano a disposizione della procura della Repubblica del tribunale di Monza, in attesa della convalida del fermo.

