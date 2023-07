Incidente a Corbetta. 87enne fuori strada

Le 10:43 è arrivata una chiamata al 112 per un incidente stradale che aveva coinvolto un uomo di 87 anni che con la sua auto era andato fuori strada nella zona di via Parini, Corbetta. Fortunatamente si è trattato di un incidente lieve, di quelli che possono capitare a tutti, il nonno al volante non si è fatto troppo male. Il soccorritori della Croce Bianca di Sedriano lo hanno infatti accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta in codice verde.

Per quanto l’età e l’incidente stradale di cui è stato vittima possa far pensare che a 87 anni sia giunta l’ora di smettere di guidare bisogna pensare che non è andato a sbattere contro nulla, ma stava percorrendo la strada che porta a Castellazzo de Stampi e che ha diversi tratti in cui non è difficile perdere il controllo dell’auto, anche per un giovane. Bisogna anzi fargli i complimenti per l’energia con cui porta la sua età.

