Mistero. Terremoto a Milano?

Ieri sera, tra le 21 e le 22, una serie di scosse misteriose, come un terremoto, sono state avvertite dagli abitanti del quartiere San Siro e in altre zone di Milano. I sismografi dell’invg, però, sembrano non aver registrato nulla. Si sono sentite almeno tre scosse di scuotimento, di una forza sufficiente a far ballare i lampadari e soprammobili.

I residenti in quartiere sono scesi in strada, convinti che si trattasse di un terremoto. Non avendo nessun riscontro ufficiale nè da invg nè dai vigili del fuoco, hanno chiesto informazioni su diversi gruppi Facebook, e in altri social. I confronti fra i messaggi che hanno postato hanno mostrato che le scosse si sono sentite in diverse zone del quartiere San Siro, in alcune di Baggio e in piazzale Brescia.

La natura delle scosse rimane però un mistero irrisolto. C’è chi ipotizza che sia stato colpa del concerto e chi della metropolitana, basandosi sul fatto che sul sito internet e sulla app dell’Invg non sia apparso nulla che riguardi terremoti a Milano. La città infatti ha storicamente una bassa pericolosità sismica, e nessuno considera possibile che possa subire gli effetti di scosse di terremoto.

