Ritorno al Futuro aps si rinnova

Il progetto Ritorno al Futuro Italia Aps (associazione di promozione sociale) nasce nel 2021 dall’unione e l’esperienza maturata negli anni dai gruppi “Ritorno al Futuro Club Italiano”, “Outatime Italia”, “Club Italiano Delorean CID”, “So a memoria tutti i dialoghi di Ritorno al Futuro I-II-III”, “Modellismo e Arduino Emmedi Fantech” e “1.21 Gigawattradio”.

Solo due anni dopo nasce “Ritorno al Futuro ITALIA APS realtà identificata come Ente non commerciale e senza scopo di lucro con finalità statutarie civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone per la promozione, diffusione, conoscenza della cultura cinematografica e dell’attività ludica, del cosplaying, del costuming, il tutto a tema fantascientifico e fumettistico con particolare riguardo alla trilogia cinematografica di “Ritorno al Futuro”.

L’associazione si spende con fine di promuovere l’incontro, lo scambio, le relazioni di prossimità e di condivisione tra appassionati di ogni età. Durante la crisi sanitaria della pandemia del COVID19 che ha paralizzato l’intero globo, nasce un primo incontro di intenti tra gli amministratori dei gruppi già esistenti desiderosi di creare un progetto in grado di riunire i tanti appassionati della trilogia cinematografica di “Ritorno al Futuro” in un’unica realtà, la più grande ed importante a livello nazionale.

Una sorta di “alleanza” tra tutti i maggiori gruppi di fan presenti in Italia che offre un portale completo e dedicato al grande mondo Ritorno al Futuro. Questo è solo il punto d’inizio di molte opportunità, eventi ed iniziative che l’associazione vuole portare a compimento negli anni a venire. L’Ente è in continua espansione e tra i vari progetti può contare future organizzazioni di eventi e partecipazioni a fiere ed iniziative.

I gruppi:

Ritorno al futuro Club italiano

Nato dalla passione del compianto Nicola è stato uno dei primi gruppi dedicato alla trilogia di Ritorno al Futuro sin dal 2005 con il riferimento online Outatime.it. Dopo lo storico raduno di Cattolica, nasce una vera e propria passione che riunisce tutti gli appassionati dei tre film cult e della Delorean. Dopo la scomparsa del fondatore, il gruppo prosegue nei suoi obiettivi incontrando l’attore Christopher Lloyd nel 2017, Claudia Wells nel 2018 ed altri attori della saga. Il gruppo Facebook ha superato i 30.000 iscritti durante la pandemia COVID19.

Outatime italia

Gruppo nato da Christian, Rio, Andrea e Alessandro nel 2020 durante la serata Back to the Future al Comix Pub di Modena diventa un interessante punto di riferimento durante il periodo pandemico grazie alle numerose dirette streaming con doppiatori, attori ed all’interessante format “BTTF Locations Tour”, un giro per le location californiane della trilogia in diretta e totalmente gratuito agli utenti. Il legame ufficiale con il Team Fox di Michael J. Fox per la lotta al Parkinson ed i numerosi e frequenti progetti ne fanno un gruppo positivamente attivo sul panorama nazionale.

Club italiano Delorean C.I.D.

Gruppo nato nel 2009 raccoglie molti appassionati della trilogia con un occhio di riguardo alla mitica autovettura che ne ha caratterizzato tutta la fatica cinematografica: la Delorean. Sin dal suo primo raduno storico di Pistoia molto appassionati proprietari di Delorean si riuniscono e condividono questa grandissima passione, scambio di informazioni tecniche e burocratiche. In attesa di un riconoscimento A.S.I come club di auto storiche il gruppo offre agli utenti un sito, le pagine social ed un forum.

So a memoria e dialoghi di Ritorno al futuro I-II-III

Tra i più longevi gruppi della trilogia, nasce come gruppo di condivisione raccogliendo nella penisola un interessante numero di utenti. Come suggerisce il nome stesso, la passione per ogni singola battuta dei tre film diventa di giorno in giorno argomento di condivisione e sana discussione.

Modellismo e Arduino EmmeDi FunTech

Nata nel 2019 dalla passione di Manuel per le auto d’epoca americane e per il cinema durante il lockdown si dedica alla realizzazione di una Delorean in scala con una scheda elettronica gestionale personalizzata e dopo l’incontro con i fondatori di Ritorno al Futuro Italia al Gradacon di Montichiari ne diventa parte integrante.

1.21 Gigawatt radio

Nata da Costantino Meloni, tecnico audio e video diventa in breve tempo il “media” di riferimento tra gli utenti dei tanti gruppi dedicati alla trilogia. La radio ha una programmazione del 20% riservata alle novità, di cui solo il 5% di tipo commerciale, dando così spazio a brani che difficilmente trovano spazio nelle radio nazionali.

L’organigramma e i contatti dell’associazione

Un’associazione si conosce anche dal suo organigramma ed è così che Vi presentiamo quello di Ritorno al futuro APS. Il presidente è Pierluigi Falvo (info@ritornoalfuturoitalia.it), il vicepresidente è Christian Bergamini, il segretario è Gabriele Garufi mentre il tesoriere è Gianna Stella Merisi. Il consigliere è Costantino Meloni e il social media manager Federica Caramia. Li potete trovare sul sito web di Ritorno al Futuro Italia