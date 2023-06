Spazzatrice in tangenziale? Quali probabilità di incidente stradale?

Una spazzatrice urbana in tangenziale può causare un incidente stradale o è lavorare in sicurezza? Ci sono volte che casualmente si assiste a fatti che fanno nascere domande sul mondo che ci si muove interno. Ad esempio, quante probabilità ha un spazzino a piedi, al seguito di una spazzatrice per la pulizia della strada, di tornare a casa intero alla sera se pulisce l’autostrada o la tangenziale?

Tutte le mattine alle 10 circa prendo l’autostradale, il pullman che, prendendo un tratto dell’ autostrada Torino Milano, in circa 20minuti mi porta dal paesello alla stazione della metropolitana milanese. Spesso l’autista cambia leggermente strada per evitare il traffico delle ore di punta.

In circa 10anni non mi era mai capitato di capitare nel punto di ingresso alla tangenziale proprio nel momento in cui la stanno pulendo. Oggi invece è successo e non ho potuto fare a meno di stupirmi nell’osservare la macchina spazzatrice per le strade urbane, con a seguito un operaio a piedi, affrontare la rampa di accesso alla tangenziale e pulirla. La rampa è a senso unico e non esiste la possibilità che la macchina spazzatrice possa fare una inversione di marcia una volta in cima.

Ovviamente cosí al volo non posso sapere se l’operazione di pulizia in quelle condizioni è stata autorizzata, ordinata, considerata sicura, o altro. So peró che la strada cui accede al rampa fa parte delle tangenziali di competenza di qualche ente di Milano, è una strada a scorrimento veloce, ha un limite di velocità di 90 all’ora e non si puó percorrere a piedi e mi sono chiesta quali sono le probabilità di quell’uomo a piedi di essere investito da un’automobile prima di aver finito le pulizie.

Voi non potete vederlo, perchè la foto lo ritrae di spalle, ma vi assicuro che l’espressione del suo viso cotto dal sole esprimeva tutta la mia stessa preoccupazione.

