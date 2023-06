Comune di Milano. Cadono le tegole da palazzo Reale

Una bella nuova gatta da pelare per il sindaco di Milano, Beppe Sala, la cui amministrazione si deve occupare delle manutenzioni dei numerosi palazzi storici di proprietà comunale e, spesso, anche di quelli demaniali. Ieri mattina, alle 9.16 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Restelli, all’angolo con piazza Diaz, perchè cadevano dei calcinacci dal tetto di palazzo reale ,nella zona adiacente al museo del ‘900.

Una zona che alla domenica mattina è stracolma di turisti e che si affaccia direttamente su piazza Duomo. dopo la chiamata al 112 , gli agenti della polizia locale di piazza Beccaria, la cui sede è a due passi, ha transennato la zona in cui sono caduti i calcinacci e due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, usando una scala telescopica, hanno ispezionato il tetto e lo hanno messo in sicurezza, in attesa che il proprietario di palazzo reale programmi gli interventi per la soluzione del problema.

Pubblicità