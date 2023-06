Castano primo. Troppi mendicanti e troppo invadenti al mercato

Il mercato del giovedì mattina è invaso da mendicanti che sono troppo invadenti. E’ di quanto si lamentano i cittadini di castano, su Facebook. Dalle testimonianze raccolte, durante le ore del mercato i mendicanti che si aggirano in paese non si accontentano di chiedere l’elemosina nei pressi della bancarelle ma suonano i campanelli delle case chiedendo denaro. E, se non vengono accontentati, insistono e minacciano le persone. Castano Primo deve piacere così tanto a chi pratica questa attività che , anche la domenica mattina fra una Messa e l’altra, il mendicanti si aggirano per il paese a suonare i campanelli per farsi dare del denaro.

In uno dei messaggi di Facebook una signora denuncia i fatti, gravi, che accadano a Castano Primo. “Io non capisco come questi signori possano andare nelle case delle persone a chiedere l’elemosina e non accontentarsi , con questo siamo a 3 ogni giovedì , gli dai qualcosa ad ognuno perché se si ha la disponibilitá e un cuore alle persone meno fortunate si contribuisce a sollevargli la giornata ma non si può che in più pretendono altri soldi sennò minacciano di non andarsene, addirittura la domenica mattina alle 8 se non rispondi al citofono continuano a suonare fino allo sfinimento, insultandoti e urlando .

Una persona non si deve sentire in obbligo a casa propria di avere ogni giorno alla porta persone che insistono , va bene fare beneficenza ma essere obbligati ogni giorno con insulti, insistenza e minacce anche no!!!!!!!”

La discussione su Facebook contiene anche il racconto di altri fatti che confermano quanto dice la prima signora, e che a Castano Primo il problema della questua dei mendicanti sta diventando una emergenza. ” Vengono anche da me a chiedere soldi. Se vuoi ti dò da mangiare, no solo soldi!!” e poi continua ancora i cittadini esprimono altre situazioni disagio. “Addirittura il giovedì in piazza quando rientri alla tua macchina non ti lasciano andare via , sta diventando un pò esagerata la situazione.” A quanto pare hanno individuato persone buone e un po’ deboli e durante i momenti di assembramento le vanno a cercare per farsi dare denaro.