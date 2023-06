Inseguimento sul Sempione. Senza patente

La polizia locale di Nerviano Pogliano, coordinata dal comandante Stefano Palmieri, ha appena inaugurato il nuovo comando unico e già raccoglie i primi risultati. Ieri pomeriggio, una pattuglia stava transitando sulla statale del Sempione quando ha notato una Bmw che procedeva nel senso opposto. Quando l’autista li ha visti ha rallentato senza un motivo.

Gli agenti della polizia locale hanno invertito la marcia, e lo hanno seguito accendendo i lampeggianti blu di emergenza per digli di fermarsi. L’autista ha però continuato la sua marcia quindi gli agenti lo hanno superato e intimandogli di accostare, con la paletta.

Pubblicità

l’autista dapprima ha simulato di fermarsi, ma quando anche la pattuglia ha rallentato per fermarsi dietro di lui, ha accelerato all’improvviso dandosi alla fuga.

Pubblicità

e così è iniziato un inseguimento ad alta velocità, che è durato almeno 10 minuti intanto gli agenti hanno diramato la notizia dell’inseguimento via radio e tramite la app interforze in loro dotazione, per chiedere rinforzi e assistenza perché l’autista della BMW aveva preso diverse rotonde e strade contromano, ed è passato con il rosso a diversi semafori.

Quindi i rinforzi sono arrivati e un’altra pattuglia della polizia locale di Nerviano Pogliano, una radiomobile dei Carabinieri di Nerviano e una pattuglia della polizia locale di Rho li hanno raggiunti permettendo di bloccare fuggiasco In una via interna di Rho.

Pubblicità

Dopo che hanno bloccato l’auto, l’autista l’ha abbandonata tentando di fuggire a piedi punto è stato immediatamente raggiunto e immobilizzato dagli agenti del comando unico di Pogliano- Nerviano.

Una volta fermato e identificato, si è capito perché l’autista era fuggito. Si tratta di un italiano di 46 anni, con vari precedenti di polizia, e senza patente. Gli era stata infatti revocata e questa era la terza volta che veniva fermato per aver guidato ugualmente. Era già successo, infatti, nell’agosto del 2022 e nel gennaio 2023.

Pubblicità

La guida senza patente non prevede l’arresto quindi il 46enne è stato indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e per aver guidato più volte con la patente revocata. Per scongiurare altre possibili guide senza patente la sua auto è stata sequestrata ai fini della confisca.